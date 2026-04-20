En Bayamo tribuna a favor de la paz y contra el bloqueo

Bayamo, la capital de Granma, amaneció este domingo vestido de rojo para promover el movimiento internacional “Mi firma por la Patria” y condenar el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país.

Desde la Plaza de la Revolución, de la capital granmense, los asistentes expresaron su disposición de rechazar las .presiones externas, en un contexto complejo de tensión política.

Condenar el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos devino eje central de la tribuna presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia.

El intelectual granmense Luis Carlos Suárez Reyes, en representación de los escritores y artistas del territorio, retomó la iniciativa del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en su convocatoria a un movimiento internacional de solidaridad y denuncia:

“Las continuas amenazas de intervención militar contra el pueblo cubano, han tenido reacciones contrarias a los valores de millones de mujeres y hombres amantes de la paz, defensores de la solidaridad y del humanismo. Seamos parte de un movimiento que permita expresar nuestras convicciones irrevocables de paz, esencía de la nación cubana”.

Durante el encuentro se recolectaron firmas como parte de la campaña organizada por organizaciones de la sociedad civil, como respaldo a la unidad nacional y a la soberanía del país, en el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución.

Radio Bayamo