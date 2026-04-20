Chequean programa de producción arrocera en Granma

La voluntad de seguir impulsando los proyectos de desarrollo en la producción arrocera, fue constatada durante chequeo realizado, este domingo, por las máximas autoridades partidista y gubernamental de Granma.

Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsy Terry Gutiérrez, primera secretaria del Comité provincial del Partido y gobernadora, respectivamente, encabezaron la evaluación en recorrido por áreas productivas, pertenecientes a la Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique.

Ortiz Barceló reseñó en su cuenta de las redes sociales que llegaron hasta los lotes con plantaciones del cultivo, en Yara, donde se llevan a cabo estas labores por la empresa mixta vietnamita Thau Biwh Agri, la que aplica novedosa tecnología en la producción del arroz.

La Primera Secretaria acotó que son siembras de ciclo corto, de 85 días, en las que se observa un excelente estado vegetativo y estarán listas para su cosecha en los primeros 20 días de mayo.

Asimismo, visitaron el secadero Enidio Díaz, industria modernizada en la zona de la comunidad rural José Martí, inversión que avanza al 95 por ciento en su ejecución y ha de estar lista en las próximas semanas.

Las dirigentes intercambiaron con especialistas, técnicos, trabajadores y funcionarios del proyecto Cuba-Vietnam, colectivos comprometidos en el propósito de contribuir con la soberanía alimentaria del país.

Con este modelo de cooperación, de inversión extranjera vietnamita, se van logrando los insumos que faltaban, una semilla de muy alta calidad, en este caso un híbrido, el paquete tecnológico con los requerimientos de fertilización y protección fitosanitaria que requiere el cultivo .

Granma cuenta con un gran potencial arrocero, la que más áreas tiene hoy para desarrollar este cultivo, suelo con una calidad excepcional, agua de calidad, condiciones climáticas, agricultores que dominan la producción y con resultados.

La Demajagua