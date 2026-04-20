Continúan en Granma actividades por el Primero de Mayo

Continuar desarrollando los autoconsumos de los distintos centros laborales de Granma, fue la prioridad de la jornada de labor voluntaria realizada este domingo como saludo al Primero de Mayo.

En diversas empresas se prepararon áreas para la siembra de cultivos varios y se le dio atención cultural y técnica a las plantaciones en desarrollo.

Durante la jornada ,también se realizaron acciones productivas en varios huertos intensivos y organopõnicos de los diferentes municipios de la provincia.

La mayor movilización se desarrolló en el organopõnicos Cinco Palma de la ciudad de Bayamo, con la participación de miembros de varios sindicatos y encabezada por Karel Leyva Trinchet, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia y otros directivos sindicales.

Durante la jornada de trabajo voluntario de este domingo, igualmente en varías entidades granmenses se realizaron limpieza, engalanamiento y pintura de locales y otras áreas.

Radio Bayamo