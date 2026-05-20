Díaz-Canel a los CDR: Este es nuestro tiempo; y el barrio es el lugar donde tenemos que organizar las respuestas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, analizaron junto a la dirección nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) una propuesta para revitalizar el funcionamiento de la organización de masas más grande del país, con el barrio como centro de la acción política, social y económica.

La reunión forma parte de una serie de diálogos que el mandatario ha impulsado para articular desde la comunidad las cinco prioridades estratégicas: la defensa nacional, el programa económico-social, la movilización política con participación popular, la batalla mediática y la solidaridad internacional.

En el diálogo que tuvo lugar este martes en la sede del Comité Central del Partido, el Presidente se refirió al contexto actual: «El momento que vive el país es de amenaza. Es uno de los períodos más exigentes para la vida de los revolucionarios, para salvar la Revolución, para seguir resistiendo y perfeccionando la obra».

El Jefe de Estado subrayó que, debido a las transformaciones de la vida laboral y estudiantil que han causado el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, las recientes órdenes ejecutivas de la administración Trump y su bloqueo energético, la comunidad se ha convertido en el ámbito natural donde las personas transitan la mayor parte de su tiempo. «Ahí están los problemas acumulados, ahí se manifiestan con crudeza las carencias, y ahí tenemos que organizar la respuesta», afirmó.

PROPUESTA «DESDE EL BARRIO, JUNTO A FIDEL»

El coordinador nacional de los CDR y Héroe de la República, Gerardo Hernández Nordelo, presentó la estrategia de fortalecimiento titulada «Desde el barrio, junto a Fidel», que parte de un diagnóstico preciso: débil participación vecinal, heterogeneidad poblacional, insuficiencias en la atención a familias vulnerables, problemas sociales acumulados y estructuras de base incompletas.

El objetivo general de la propuesta es revitalizar la misión de los CDR estimulando la incorporación de sus miembros a los programas económicos, políticos y sociales en la comunidad, con ejes fundamentales como la defensa de la Patria, la producción de alimentos y la transición energética.

Entre las acciones concretas se incluyen, dijo Gerardo Hernández, fortalecer los Destacamentos de Vigilancia Revolucionaria; incrementar la producción de alimentos en patios y parcelas; erradicar microvertederos y convertirlos en áreas productivas; potenciar la recogida de materias primas; crear brigadas de solidaridad para la atención a personas vulnerables, más allá de las contingencias puntuales; entre muchas otras.

PARTICIPACIÓN JUVENIL Y RELEVO GENERACIONAL

Tras la presentación de la estrategia, varios miembros de la dirección nacional de los CDR compartieron sus puntos de vista. El vicecoordinador nacional, Yosveny Verdeal Castellanos, insistió en que el liderazgo comunitario debe ser real y se basa en vínculos diarios, no solo en diseñar transformaciones, sino en acompañar y enseñar a hacer, por tanto -dijo- tenemos desafíos que superaremos actuando como revolucionarios.

Reconoció la importancia de la interacción con las personas, la riqueza espiritual de los vecinos y los aportes que hacen en espacios de debate.

Por su parte, la secretaria ideológica de la organización, Aranelis Barbán, recordó que «si los CDR no hubieran nacido en la década del 60 del siglo pasado, habría que inventarlos ahora».

Destacó la existencia desde el X Congreso de un destacamento juvenil asesor en cada provincia, que trabaja directamente con la dirección nacional en estrategias comunicacionales y redes sociales.

Asimismo, anunció que del 6 al 14 de junio se celebrará la jornada de homenaje al donante voluntario de sangre, uno de los programas más nobles y solidarios que la organización lleva adelante y el cual debe perfeccionar.

El coordinador provincial en La Habana, Eliades Rodríguez Martínez, comentó sobre el trabajo que realizan para completar las estructuras de base en la capital, lo cual es fundamental si se quiere fortalecer la organización. En sus palabras se refirió a las potencialidades de la Red Juvenil Comunitaria y cuánto ayuda, más allá de sus acciones, a elevar el protagonismo juvenil e identificar nuevos líderes.

DÍAZ-CANEL: EL BARRIO COMO CENTRO DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

Hacia el final del encuentro, el Presidente Díaz-Canel desglosó con rigor los fundamentos que justifican volcar los esfuerzos hacia la comunidad. Explicó que las prioridades nacionales —defensa, economía, movilización política, comunicación y solidaridad — solo pueden concretarse en el barrio, si se articulan todas las organizaciones de masas, con el impulso de la Red Juvenil Comunitaria que lleva adelante la Unión de Jóvenes Comunistas.

«Sin los CDR esto no es nada. Ustedes son la organización de masas más grande de la Revolución. Todos estamos ahí: trabajadores, mujeres, campesinos, jóvenes, combatientes, jubilados».

El mandatario recordó el contexto de agresión externa en que nacieron los CDR, creados por el Comandante en Jefe Fidel Castro. Mencionó sus tareas fundacionales: vacunación, vigilancia revolucionaria, destacamentos de respuesta rápida, donaciones de sangre, reciclaje de materias primas. “Pero los tiempos cambiaron. Los tiempos duros son también tiempos de oportunidad, como aquellos. No se trata de molestar a la gente ni de ocupar todo su tiempo libre. Se trata de organizar y motivar”, precisó.

En ese sentido, Díaz-Canel enumeró problemas concretos del barrio en los que los CDR pueden incidir con soluciones, como la producción de alimentos, la organización de la recogida de desechos, los desvinculados del estudio y el trabajo, la atención a los vulnerables, el enfrentamiento al delito, la corrupción y las drogas, el control popular, así como la prevención de hechos vandálicos.

Subrayó el potencial de cada comunidad, donde conviven profesionales, maestros, médicos, trabajadores sociales, instructores de arte, estudiantes universitarios, agricultores, productores y científicos.

«Si organizamos todo eso orientado al barrio como escenario, podemos hacer maravillas. No se trata de inventar estructuras nuevas, sino de articular lo que ya existe», concluyó.

La Demajagua