Acogerá Camagüey acto central por el Día del Historiador Cubano

El acto central nacional por el Día del Historiador Cubano se celebrará el próximo primero de julio, en esta ciudad, como reconocimiento a los resultados del gremio en la provincia de Camagüey, considerada entre las más destacadas del país.

Fernando Manzo Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) en la demarcación, anunció la conmemoración en reciente conferencia de prensa y ofreció detalles sobre los principales eventos concebidos para resaltar el papel de la investigación histórica, promover el diálogo académico y fortalecer la preservación del patrimonio local.

Con el propósito de garantizar una celebración articulada, participativa y de alcance comunitario, las 22 secciones de base de la UNHIC en Camagüey efectuarán actividades en una jornada planificada del 17 al 31 de julio, coordinadas con la Dirección Municipal de Cultura y el Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

La iniciativa busca estimular la investigación histórica, visibilizar el patrimonio camagüeyano y fortalecer la formación de nuevas generaciones de historiadores, en consonancia con el legado de figuras esenciales de la historiografía cubana.

El programa por la efemérides contempla, además, paneles teóricos, reconocimientos y condecoraciones a historiadores destacados por su trayectoria y aportes al estudio de la historia local.

Como parte de la conferencia de prensa, se desarrolló el panel “Visión múltiple de la familia Maceo Grajales”, que ofreció una mirada diversa y profunda sobre el legado de la insigne patriota.

Los panelistas Avelino Fernández Espert, Edelmira Rodríguez Portal y Matilde Varela Aristigueta, abordaron diferentes visiones de la vida de Antonio Maceo y su familia.

El espacio generó un intercambio enriquecedor sobre la dimensión histórica, humana y simbólica de la familia Maceo Grajales dentro de las luchas por la independencia de Cuba.

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