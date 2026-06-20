Viajes Cubanacán promueve variedad de ofertas para este verano

La agencia de viajes Cubanacán promueve amplia variedad de ofertas para este verano en colaboración con la cadena hotelera homónima y otras como Gran Caribe, a las que se puede acceder online o en sus oficinas en todo el país, aseguraron especialistas a la Agencia Cubana de Noticias.

Anisleidy Ferrer González, directora de mercadotecnia dijo en declaraciones exclusivas que para esta temporada ofrecen excursiones y paquetes diseñados exclusivamente para el mercado interno y los cubanos residentes en el exterior, con destinos principales como Varadaro, La Habana, Viñales, Ciénaga de Zapata y Trinidad.

Aseguró la directiva que mantienen la atención a los clientes de turoperadores internacionales que solicitan los circuitos por toda Cuba y trabajan en coordinación con el grupo Cubanacán Hoteles, que ofrece vitalidad en sus instalaciones, aunque potencian para el verano a La Habana y Varadero.

Ferrer González anunció que Viajes Cubanacán, de acuerdo a las exigencias de los tiempos presenta como novedad el encadenamiento con Guamacaros Tour, proyecto de una gestión económica no estatal con interesante programa en el que confluyen la naturaleza, el patrimonio, la historia y la cultura.

La entidad con 31 años de trabajo en la Isla participó este sábado en la feria promocional del verano, convocada por el grupo Cubanacán Hoteles, desarrollada en el icónico hotel Comodoro, de esta capital, y donde confluyeron otros receptivos del Ministerio del Turismo (Mintur) con propuestas que van desde el Campismo Popular hasta instalaciones de alta gama, comercializadas tanto en moneda nacional como en divisas.

La Demajagua