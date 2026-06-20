Forestales en acción

Los trabajadores forestales granmenses prosiguen sus labores productivas, en el presente periodo lluvioso, cuando las condiciones climatológicas son propicias para impulsar la actividad de reforestación.

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Sin detenerse mantienen  la conservación  de  las áreas boscosas  para que sigan siendo sostén de la vida, la biodiversidad y a la vez, rindan frutos en el orden económico, tanto para quienes trabajan  en ellos, como en otros sectores de la provincia y el testo del país.

Acometen acciones  de manejo de regeneración,  la siembra, poda y raleo en las plantaciones  y la importante  producción de carbón vegetal, lo cual singulariza el quehacer de estos hombres y mujeres con jornadas de trabajo definidas, según la estación del año y las características climáticas de la zona.

Así aplican diversas alternativas y  optimizan el empleo de los limitados recursos, provocados por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero  del Gobierno de Estados Unidos, en especial el cerco al suministro de combustibles contra Cuba.

Todo este  hacer requiere  de mayor esfuerzo y creatividad  para  sostener  el trabajo  de viveros, primera fase del ciclo  forestal y desde la semilla, obtener  una planta robusta  y saludable.

La preparación de tierra  es otro paso esencial  en el proceso  que permite garantizar  las mejores   condiciones para  la siembra  y asegura el crecimiento favorable de las posturas, sin  embargo  esta actividad   está golpeada por la indisponibilidad de los combustibles.

No obstante, Granma  cuenta con objetivos precisos en un plan de desarrollo que prevé continuar el incremento de la cubierta de bosques, dar respuestas a las necesidades económicas con un manejo equilibrado y racional de los recursos y el presupuesto.

Además, trabaja por crecer en el índice de logro y supervivencia en las siembras y alcanzar el máximo aprovechamiento de áreas que aporten otros alimentos y materias primas para la industria,  incluida la elaboración de medicamentos y las ramas tabacaleras y ganaderas

Registra un sostenido índice de boscosidad  y  destacado desempeño del cuerpo de guardabosques durante las campañas de enfrentamiento a los incendios forestales, mientras avanza el programa de reforestación en los últimos años.

La Demajagua

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