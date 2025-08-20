Instan en Vietnam a mantener banderas de independencia y socialismo (+Foto)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, manifestó hoy que mantener firmes las banderas de la independencia nacional y del socialismo es una condición previa y principio rector en todas las actividades del Gobierno.

Minh Chinh se pronunció al respecto en su discurso en la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario del primer Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam, establecido el 28 de agosto de 1945, a la cual asistió el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.

A lo largo de sus 80 años de gloriosa historia, a través de muchos períodos difíciles, arduos y desafiantes, y bajo el sabio liderazgo del PCV, el Gobierno, junto con el pueblo y los soldados de todo el país, han alcanzado grandes logros históricos en todos los ámbitos, subrayó.

Minh Chinh hizo referencia a varias lecciones extraídas de la práctica, entre las que mencionó tomar al pueblo como raíz e identificarlo como centro y sujeto de todas las actividades gubernamentales, consolidar y fortalecer la solidaridad, y combinar la fuerza nacional con la de los tiempos y la fuerza interna con la internacional.

En quinto lugar, dijo, “la dirección correcta del Partido es el factor principal que determina la victoria de la revolución vietnamita; por lo tanto, todas las actividades del Gobierno deben estar siempre bajo la dirección directa, integral y multifacética” del PCV.

El primer ministro vietnamita hizo un amplio repaso histórico de las ocho décadas transcurridas desde la instauración del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam, encabezado por el presidente Ho Chi Minh y compuesto por 15 miembros.

En ese sentido señaló que podían resumirse ocho logros destacados: en primer lugar, organizar y consolidar el gobierno revolucionario, combatir a los enemigos internos y externos, construir el potencial del país y proteger los logros de la Revolución de Agosto.

Además, asumir la misión histórica de contribuir, primero, al éxito de la guerra de resistencia contra los colonialistas franceses, que culminó con la histórica victoria de Dien Bien Phu, y posteriormente contra los imperialistas estadounidenses y sus lacayos, liberando completamente el Sur y unificando el país.

Otros de los logros fueron en la construcción de un Estado socialista y organizar la reconstrucción del país tras la guerra, e implementar con éxito la política y las directrices de innovación, apertura e integración internacional definidas por el VI Congreso Nacional del PCV.

Vietnam, recalcó Minh Chinh citado por el periódico electrónico gubernamental, pasó de ser una economía dependiente de la ayuda, asediada y sujeta a embargos a una economía abierta, dinámica y creativa, situándose entre los países de alto crecimiento de la región y del mundo.

Proteger firmemente la independencia, soberanía e integridad territorial, mantener el orden social y la seguridad, y promover integralmente las relaciones exteriores y la integración internacional para preservar un entorno pacífico y estable para la cooperación y el desarrollo nacional, fueron otros de los logros citados por el jefe de Gobierno.

