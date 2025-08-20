Señalan en Vietnam impresionante resultado de campaña de apoyo a Cuba

La Cruz Roja de Vietnam catalogó hoy aquí de impresionante el resultado de la campaña de apoyo a Cuba iniciada hace una semana y que ya recaudó más de 13 millones y medio de dólares.

Hasta las 11:00 (hora local) de este miércoles se recibieron más de un millón 760 mil aportes por un monto total de 352 mil millones de dongs (unos 13 millones 538 mil dólares), lo que supera con creces la meta inicial fijada en 65 mil millones de VND (más de dos millones 470 mil dólares).

La elevada cifra, dada a conocer en una reunión del Comité Organizador de la campaña, confirma el fuerte compromiso y la especial amistad existente entre los pueblos de Vietnam y Cuba, apreció la propia organización social humanitaria.

En el encuentro se destacó también la gran atención que prestan los medios de prensa nacionales e internacionales a la marcha del programa, así como el amplio movimiento generado en las redes sociales, en las cuales abundan los mensajes de apoyo a la iniciativa y la disposición de seguir aportando hasta el próximo16 de octubre.

La campaña de apoyo al pueblo cubano fue puesta en marcha por la Cruz Roja de Vietnam el pasado miércoles, en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En la ceremonia de lanzamiento el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre los pueblos vietnamita y cubano.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta –remarcó- es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”.

La meta inicial de la campaña era recaudar 65 mil millones de dongs y la misma se cumplió en apenas 30 horas, lo que al decir del presidente a.i. de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, constituyó una clara demostración de la especial solidaridad, lealtad y firmeza del pueblo vietnamita hacia el pueblo cubano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959