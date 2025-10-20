Cuba acelera preparativos para Censo de Población y Viviendas en 2026

Cuba avanza en los preparativos para la realización del Censo de Población y Viviendas previsto para el próximo año, un ejercicio estadístico considerado crucial para la planificación nacional en un contexto demográfico complejo.

Los pormenores de los análisis fueron difundidos este viernes por el Noticiero del Mediodía de la televisión nacional, basándose en las discusiones de la Comisión Gubernamental para la Atención Demográfica.

Durante una reunión de la comisión, el primer ministro de la República, Manuel Marrero, subrayó la urgencia de contar con datos precisos y actualizados.

El mandatario señaló la necesidad del censo y los datos actualizados para la mejor toma de decisiones, dada la situación crítica y las tendencias demográficas tan complejas en el país.

Cubadebate