1-
De manera singular
Fidel despejó el sendero:
“La cultura es lo primero
que tenemos que salvar”.
Quien pretenda cercenar
su influencia, su espesura,
fallará en la travesura
porque ella al salvarse, salva,
y renace desde el alba
que es fuente de la cultura.
2-
Escudo y espada y credo,
como un clarín sin desmayo,
sigue montada a caballo
con Perucho Figueredo.
No conoce nunca el miedo,
y su fuerza de calibre
hace que el cubano vibre
de alegría y de virtud
con las cuerdas de un laúd
que toca a la patria libre.
3-
La cultura es la raíz
contra el pensamiento opaco,
y es para Cuba el ajiaco
del que habló Fernando Ortiz.
Es la fuerza de un país,
es el manto que lo cubre,
porque en ella se descubre
una infinita cosecha,
más evidente en la fecha
del día 20 de octubre.