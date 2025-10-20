1-De manera singularFidel despejó el sendero:“La cultura es lo primeroque tenemos que salvar”.Quien pretenda cercenarsu influencia, su espesura,fallará en la travesuraporque ella al salvarse, salva,y renace desde el albaque es fuente de la cultura. 2-Escudo y espada y credo,como un clarín sin desmayo,sigue montada a caballocon Perucho Figueredo.No conoce nunca el miedo,y su fuerza de […]

1-

De manera singular

Fidel despejó el sendero:

“La cultura es lo primero

que tenemos que salvar”.

Quien pretenda cercenar

su influencia, su espesura,

fallará en la travesura

porque ella al salvarse, salva,

y renace desde el alba

que es fuente de la cultura.

2-

Escudo y espada y credo,

como un clarín sin desmayo,

sigue montada a caballo

con Perucho Figueredo.

No conoce nunca el miedo,

y su fuerza de calibre

hace que el cubano vibre

de alegría y de virtud

con las cuerdas de un laúd

que toca a la patria libre.

3-

La cultura es la raíz

contra el pensamiento opaco,

y es para Cuba el ajiaco

del que habló Fernando Ortiz.

Es la fuerza de un país,

es el manto que lo cubre,

porque en ella se descubre

una infinita cosecha,

más evidente en la fecha

del día 20 de octubre.

Cubadebate