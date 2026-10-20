Banco Popular de Ahorro fortalece la capacitación de especialistas

La dirección del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Santiago de Cuba impulsa un proceso de capacitación de sus especialistas con el propósito de avanzar en la implementación de las transformaciones económicas y contribuir al fortalecimiento del sistema bancario cubano.

Yadira Marrero Grenup, directora de la institución en el territorio, destacó que la preparación del personal constituye una prioridad para afrontar los desafíos actuales del sector y responder a las nuevas exigencias de la actividad financiera.

Como parte de esta estrategia, la entidad también fortalece los vínculos de trabajo con el Gobierno Provincial y las instancias municipales, a fin de respaldar proyectos de desarrollo local y contribuir al cumplimiento de objetivos acordes con las necesidades de cada comunidad.

Manuel Márquez Mosquera, subdirector del BPA en Santiago de Cuba, subrayó la importancia de perfeccionar los mecanismos de trabajo y elevar la preparación, en aras de acompañar las transformaciones que demanda la economía nacional.

En el actual contexto, la actividad bancaria desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la nación, al facilitar las operaciones financieras y respaldar la aplicación de medidas dirigidas a enfrentar las dificultades que afectan a Cuba, dijo.

Entre los principales desafíos del sector figuran la recuperación de la funcionalidad del sistema financiero, la restitución al peso cubano de su valor como medio de pago y el fortalecimiento del crédito y el ahorro como pilares de la actividad económica nacional.

Ante estos retos, el Banco Popular de Ahorro en Santiago de Cuba apuesta por consolidar la preparación de sus trabajadores y fortalecer la articulación con los actores del territorio, como parte de los esfuerzos dirigidos a impulsar el desarrollo local y perfeccionar los servicios bancarios.

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