Presentan en Granma libro “Patria y Cultura en Revolución´´

La segunda edición del libro ``Patria y Cultura en Revolución´´ fue presentado por su autor Ernesto Limia Díaz en el marco de la TRIGÉSIMA SEGUNDA edición de la Fiesta de la Cubanía. El autor ofreció detalles a los presentes de su investigación que agrupa una serie de artículos de más de DOS siglos sobre las acciones de los Estados Unidos hacia países socialistas. En el espacio estuvieron presentes las principales autoridades políticas, gubernamentales y del sector de la cultura en Granma.