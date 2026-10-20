Premio Periódico Patria para dos reporteros granmenses

El Premio Periódico Patria, que concede la Sociedad Cultural José Martí, fue otorgado este año a los periodistas Daniel García Zayas y Orlando Fombellida Claro, en reconocimiento a sus aportes a la divulgación de la obra, el pensamiento y el legado del Apóstol de la independencia de Cuba.

García Zayas, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Granma, y Fombellida Claro, reportero de la Agencia Cubana de Información, recibieron el reconocimiento durante una ceremonia celebrada en vísperas del Día de la Cultura Cubana, que se conmemora cada 20 de octubre.

El reconocimiento distingue la sostenida labor de ambos profesionales en la promoción de los valores humanistas, revolucionarios, políticos e intelectuales de José Martí, así como su contribución al ejercicio de un periodismo comprometido con la historia y la realidad nacional.

Durante la actividad, desarrollada en el marco de la edición 32 de la Fiesta de la Cubanía, Idania Guerra Millán, Artista de Mérito de la radio cubana y directora de programas de Radio Bayamo y del proyecto comunitario Mi Familia en Antena, recibió asimismo la Distinción 50 Aniversario del Ministerio de Cultura, como reconocimiento a sus aportes a la creación artística, la promoción cultural y la defensa de la identidad cubana.

El homenaje formó parte del programa de actividades dedicado a exaltar la cultura, la historia y las tradiciones de la nación, en una jornada que reafirmó la vigencia del pensamiento martiano y el papel de la prensa y la radio en la preservación de la memoria colectiva.

La Demajagua