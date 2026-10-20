Alerta Unión Eléctrica sobre sabotajes al SEN

La Unión Eléctrica informó hoy que los delitos de robo de componentes en parques solares, subestaciones y redes de transmisión constituyen sabotaje según el artículo 125 del Código Penal, al afectar infraestructuras críticas del país.

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La entidad precisó desde su perfil en la red social Facebook, que la legislación vigente establece sanciones de siete a quince años de privación de libertad, y de diez a treinta años o cadena perpetua cuando el sabotaje ocasiona daños graves, accidentes, lesiones o pérdidas humanas, o se emplean explosivos.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la totalidad de los condenados por estos hechos recibió sanciones superiores a diez años de prisión, según datos oficiales.

Además de las penas privativas de libertad, los responsables deben reparar económicamente el daño causado, incluyendo el valor del material sustraído y los perjuicios colaterales.

En Ciego de Ávila, dos personas condenadas por sustraer 50 mil tornillos fueron obligadas a pagar su costo íntegro.

La normativa restringe la libertad condicional, que solo puede solicitarse tras cumplir dos tercios de la sanción, y prohíbe la salida del país mientras exista responsabilidad civil pendiente.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) atraviesa una crisis marcada por frecuentes desconexiones que afectan a millones de personas en varias provincias, debido al deterioro de centrales termoeléctricas con más de cuatro décadas de explotación, la escasez de combustible y fallas en líneas de transmisión, por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad estructural del SEN y la necesidad de inversiones para garantizar estabilidad y seguridad en el suministro.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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