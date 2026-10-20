Alerta Unión Eléctrica sobre sabotajes al SEN

La Unión Eléctrica informó hoy que los delitos de robo de componentes en parques solares, subestaciones y redes de transmisión constituyen sabotaje según el artículo 125 del Código Penal, al afectar infraestructuras críticas del país.

La entidad precisó desde su perfil en la red social Facebook, que la legislación vigente establece sanciones de siete a quince años de privación de libertad, y de diez a treinta años o cadena perpetua cuando el sabotaje ocasiona daños graves, accidentes, lesiones o pérdidas humanas, o se emplean explosivos.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la totalidad de los condenados por estos hechos recibió sanciones superiores a diez años de prisión, según datos oficiales.

Además de las penas privativas de libertad, los responsables deben reparar económicamente el daño causado, incluyendo el valor del material sustraído y los perjuicios colaterales.

En Ciego de Ávila, dos personas condenadas por sustraer 50 mil tornillos fueron obligadas a pagar su costo íntegro.

La normativa restringe la libertad condicional, que solo puede solicitarse tras cumplir dos tercios de la sanción, y prohíbe la salida del país mientras exista responsabilidad civil pendiente.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) atraviesa una crisis marcada por frecuentes desconexiones que afectan a millones de personas en varias provincias, debido al deterioro de centrales termoeléctricas con más de cuatro décadas de explotación, la escasez de combustible y fallas en líneas de transmisión, por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad estructural del SEN y la necesidad de inversiones para garantizar estabilidad y seguridad en el suministro.

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