Europa paga las consecuencias de sus errores de cálculo, afirma Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó hoy que Europa, al igual que Estados Unidos, está pagando las consecuencias de sus errores de cálculo, cuyas políticas, según sostuvo, contribuyeron a numerosas guerras y problemas en el mundo.

Durante una rueda de prensa conjunta en Teherán con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Araghchi acusó a países europeos de complicidad con Washington en los ataques contra Irán, en referencia a los acontecimientos en Francia.

«Europa debe afrontar la verdad; al igual que Estados Unidos, está pagando las consecuencias de sus errores, y sus políticas desacertadas son la causa de muchas de las guerras y problemas actuales en el mundo», declaró.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que la vía diplomática constituye la única opción para abordar las crisis regionales y sostuvo que los problemas no pueden resolverse mediante acciones militares.

Por su parte, Lavrov acusó a Estados Unidos e Israel de atacar a Irán sin justificación y reiteró la disposición de Rusia a contribuir a la superación de la crisis.

También destacó la necesidad de garantizar la seguridad de la navegación en el Golfo y evitar que se repitan ataques contra territorio iraní.

En relación con el conflicto en Ucrania, Lavrov criticó la actuación del Gobierno de Kiev y de algunos países europeos, a los que calificó de irresponsables, y agradeció a Irán su respaldo a las propuestas presentadas por Moscú.

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