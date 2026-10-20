Europa paga las consecuencias de sus errores de cálculo, afirma Irán

Durante una rueda de prensa conjunta en Teherán con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Araghchi acusó a países europeos de complicidad con Washington en los ataques contra Irán, en referencia a los acontecimientos en Francia.
«Europa debe afrontar la verdad; al igual que Estados Unidos, está pagando las consecuencias de sus errores, y sus políticas desacertadas son la causa de muchas de las guerras y problemas actuales en el mundo», declaró.
El jefe de la diplomacia iraní subrayó que la vía diplomática constituye la única opción para abordar las crisis regionales y sostuvo que los problemas no pueden resolverse mediante acciones militares.
Por su parte, Lavrov acusó a Estados Unidos e Israel de atacar a Irán sin justificación y reiteró la disposición de Rusia a contribuir a la superación de la crisis.
También destacó la necesidad de garantizar la seguridad de la navegación en el Golfo y evitar que se repitan ataques contra territorio iraní.
En relación con el conflicto en Ucrania, Lavrov criticó la actuación del Gobierno de Kiev y de algunos países europeos, a los que calificó de irresponsables, y agradeció a Irán su respaldo a las propuestas presentadas por Moscú.