Barcelona-PSG, fútbol deslumbrante

Es un partido apenas en el comienzo de la andadura de la Champions League, pero hoy el fútbol está exultante con el duelo en París entre el Barcelona y el PSG.

Por Fausto Triana

No decide nada, porque ambos clubes tienen suficiente potencial para acceder a octavos de final de forma directa. Sin embargo, es el momento de medir el pulso.

El cuadro azulgrana de Hansi Flick arrancó de manera espectacular la temporada, con una pegada ofensiva impresionante y la certeza de que incluso puede ir a más.

Los culés llevan nueve triunfos al hilo en LaLiga y el único partido reñido lo disputó contra el Betis el pasado sábado. Ganó 5-2, con jugadas discutibles y sobre todo una expulsión de un rival.

Nada de los problemas arbitrales en el torneo español empaña las prestaciones del talentoso Lamine Yamal, con el apoyo de Raphinha en la creación y producción de goles, además del eje medular de Rodri y Pedri, con los complementos de Olmo, Fermín y Gabriel Jesús.

Del otro lado de la barrera, un París Saint Germain de respeto. Si por un lado, su desenvolvimiento en la Ligue 1 ha sido irregular, la defensa de sus dos títulos consecutivos en Champions se la toma muy en serio.

El estilo de equipo compacto, en el que todos atacan y defienden, sello del técnico Luis Enrique Martínez, deslumbra. Contra el Manchester City hizo un primer tiempo de ensueño, 3-0, de forma coral, Doué, Dembelé y Vitinha.

Luego vendría un cierto relajamiento y dos goles de Haaland, aunque antes Akliouche daba la tranquilidad con el cuarto de los parisinos, que incluso fallaron un penal (de Ferrán Torres).

El cruce de espadas en el Parque de los Príncipes de la Ciudad Luz pondrá a prueba al poderío del Barça frente al sentido colectivo de juego del PSG.

Menos exigido, seguramente, el Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone se enfrenta este martes al Stuttgart en suelo alemán, mientras el Villarreal chocará nada menos que con el Liverpool en Anfield.

Para este miércoles, se reservan los otros dos cotejos de los españoles en la máxima competición europea de clubes. El Real Madrid recibe en el Bernabéu al Leipzig germano, en tanto el Betis lo hará en Sevilla contra el Feyenoord neerlandés.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959