Ciento por ciento (%) de ocupación de sus capacidades reportan este 19 de noviembre cinco de los 11 embalses administrados por Recursos Hidráulicos en Granma, provincia en la parte sur oriental de Cuba.

Las represas que se encuentran llenas son Paso Malo, en el municipio de Bartolomé Masó; Las Villas (Jiguaní); Pedregales (Bayamo); Bueycito (Buey Arriba) y derivadora Vicana (Media Luna).

En conjunto dichos reservorios contienen 314 millones 378 mil metros cúbicos (m³) de líquido.

El 13 de este mes, día en que comenzaron intensas precipitaciones en la región oriental de la mayor de las Antillas, Bueycito y Pedregales estaban al 87 y 90 %, respectivamente, de llenado, y al tope las otras tres mencionadas.

Hasta el día 17, los escurrimientos de las recientes lluvias aportaron a los reservorios granmenses 116 millones 494 mil m³ de líquido, que aumentaron de 62 a 74 su porcentaje de llenado.

Debido a encontrarse en reparación su sistema de compuertas mecánicas, la Cauto del Paso (Bayamo), vierte 130 metros cúbicos por segundo, lo que junto al gasto sanitario de las demás represas, hizo bajar a 63 % su llenado.

Durante el último período húmedo en Cuba, que se extendió de mayo a octubre de 2026, el agua acopiada en Granma descendió en 118 millones 26 mil m³, la etapa de sequía, que va del 1 de noviembre actual al 30 de abril de 2027, se estrena bastante mojada.

Radio Bayamo