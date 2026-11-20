El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, también denominado Día Mundial del Niño y Día Mundial de la Infancia, un día importante por muchas razones, que trata de forjar un futuro mejor para todos los niños y niñas del mundo cuya proclamación, en 1954, coincide con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, decretada en 1959.

Dedicar un día mundial a la infancia sirve para hacer un llamamiento a las necesidades de los más pequeños, así como reconocer la labor de las personas y profesionales que trabajan a favor de los niños y niñas.

La Convención de los Derechos del Niño establece un conjunto de acciones relativas a la vida, la salud, la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.

Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están escolarizados y 5,6 millones menores de cinco años murieron el año pasado, por causas que podían haberse prevenido.

Dependiendo del país en el que se encuentren, los niños no tienen las mismas condiciones de vida ni los mismos derechos, siendo un gran reto defender los derechos de este colectivo vulnerable.

En tal sentido nació el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un organismo internacional creado por las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1946 (denominado inicialmente como Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia), con la finalidad de satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China después de la guerra.

En el año 1953 pasó a formar parte permanente del Sistema de las Naciones Unidas, cambiando su denominación como se conoce en la actualidad. Está dedicado a abordar las necesidades de largo plazo de niños y mujeres de los países en desarrollo, promoviendo la promoción y protección de los derechos de los niños en todo el mundo.

La Demajagua