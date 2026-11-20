Campechuela, junto a Manzanillo y Guisa, sobresale por sus resultados durante los últimos doce meses en la labor antivectorial, trascendió este jueves durante el acto provincial por el Día de quienes velan por el bienestar y la salud del pueblo.

El reconocimiento se hizo público por la dirección provincial de Higiene y Epidemiología en Granma, entidad que reconoció el quehacer de hombres y mujeres campechuelenses en el combate contra el mosquito Aedes Aegypti y que le confiere por segunda vez la celebración aquí de la ceremonia central de Granma por tan significativa efemérides.

Durante el acto por el Día del trabajador antivectorial, efectuado en la casa de cultura Eduardo Saborit Pérez, varios trabajadores del ramo recibieron la Distinción Comandante Manuel Piti Fajardo Rivero por 10 y 20.años de labor ininterrumpida dentro del sector.

Al hacer uso de la palabra, la Licenciada Liliana García Flores, supervisora municipal de vigilancia y lucha antivectorial en esta costera localidad granmense felicitó a los trabajadores del sector, fervientes guardianes del control y vigilancia antivectorial en la lucha contra el mosquito Aefes Aegypti, principal responsable de la transmisión de enfermedades.

La campaña contra tan dañino insecto inició el 5 de noviembre de 1953, en cumplimiento de acuerdos entre el gobierno cubano y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y que permitió el cierre de la trasmisión del Dengue en Cuba.

La provincia Granma muestra bajos niveles de infestación del Aedes Aegypti, se conoció en este contexto, pese a las adversas condiciones actuales y que exigen cada vez más la unidad, empuje y la fuerza colectiva del pueblo, máxime beneficiado del quehacer de quienes integran este ejército de la Salud Pública, cuyo principal accionar es la prevención.

Radio Bayamo