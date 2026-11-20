Tras la reacción de las últimas jornadas, los Alazanes de Granma han confirmado sus aspiraciones de regresar a los play offs de la serie nacional de béisbol, cuando la etapa clasificatoria de la presente edición ya está a punto de expirar.

La seguidilla de cinco triunfos, incluyendo los tres nocauts sobre Camagüey de esta semana, permitieron que la selección escalara al tercer lugar de la Zona oriental, incluso con opciones de seguir mejorando en la tabla de posiciones.

Balance de 21 victorias y 16 reveses coloca a los granmenses a solo medio juego de Holguín (21-15), que marcha en el segundo escaño; entretanto, Santiago de Cuba (19-17) se ubica cuarto y cierra la llamada zona de clasificación.

Además, sacan cómoda ventaja de cuatro rayas a Sancti Spíritus y Ciego de Ávila (17-20), que también conservan esperanzas de acceder a la postemporada. Precisamente, las miradas se dirigen a Gallos y Tigres por compartir el quinto puesto de la llave.

De tal forma, cuando apenas restan siete encuentros al calendario regular, la tropa de Marcos Naranjo certificaría su boleto con cualquier combinación de cuatro relacionada con espirituanos y avileños.

Por ejemplo, con tres éxitos de los Alazanes y una derrota de Gallos y Tigres (3-1 o viceversa), Naranjo y sus alumnos asegurarían el pasaporte. En ese caso, los granmenses llegarían a 24 triunfos y sus rivales, alcanzarían a lo sumo 23.

Algo similar dejaría una fórmula 2-2. En esa variante, los tetracampeones concluirían con 23 victorias y sus oponentes con 22.

De todas maneras, a medida que vayan quedando juegos en el camino ese número seguirá reduciéndose y, de paso, aumentarán las posibilidades de los elencos mejor ubicados.

La Demajagua