Celebran en Cuba Día Mundial del Migrante

La Habana, 19 dic (Prensa Latina) La Asociación Cubana de las Naciones Unidas acogió la celebración por el Día Internacional del Migrante, la cual estuvo dedicada a refrendar los derechos de quienes abandonan sus hogares para radicarse en otros lugares.

Según una notificación a la que accedió hoy Prensa Latina, en la conmemoración la jefa de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Sonia Karakadze, exhortó a reconocer las contribuciones de los migrantes y destacó la importancia de proteger su dignidad.

Karakadze leyó el mensaje de Amy Pope, directora general de la OIM, en el que señala la importancia económica y social de tener en cuenta estas poblaciones en las políticas públicas orientadas s promover el desarrollo integral de las naciones.

De acuerdo con el reporte, la víspera también sesionó un panel acerca del tema, compuesto por los Doctores en Ciencia Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Dacheri López, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Cuba.

«Aja realizó una ponencia sobre la migración internacional y sus desafíos en el siglo XXI, con énfasis en la situación de Cuba», asegura el texto.

Agrega, asimismo, que «López abordó los temas jurídicos vinculados a la migración internacional a partir de la convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular».

La presidenta de la ACNU (Asociación Cubana de Naciones Unidas), Norma Goicochea, en una intervención especial, resaltó la necesidad de abordar la migración con un enfoque que priorice el respeto a la integridad y bienestar de los seres humanos,

Además, reafirmó «el compromiso de la ACNU con la letra y el espíritu del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sus objetivos y compromisos».

Datos de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revelan que en 2024 el número de migrantes ascendió a 304 millones, aproximadamente el 3,7 por ciento de la población mundial.

