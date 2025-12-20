Semana de EEUU: Trump, Venezuela y el mensaje a la nación

Washington, 20 dic (Prensa Latina) La semana que cierra hoy tuvo en Estados Unidos entre sus temas más destacados la tensión con Venezuela y el mensaje a la nación del presidente Donald Trump, aunque con aceptación baja.

Las palabras de Trump el miércoles en horario de máxima audiencia llegaron en medio de una alta expectativa sobre la situación con Venezuela, porque previamente había anunciado que ordenaría un bloqueo a total y completo a todos los barcos petroleros que entraran o salieran de la nación sudamericana.

Además, continuaba la campaña de asalto en aguas internacionales de embarcaciones que presuntamente iban cargadas de drogas por el Caribe o el Pacífico oriental, pero el mandatario republicano dedicó los 18 minutos del discurso a presumir de buena gestión en materia económica y migratoria. “Heredé un desastre y lo estoy solucionando”, dijo.

Alabó las bajas cifras de cruces fronterizos y repartió culpas, que cayeron sobre su antecesor en el cargo, Joe Biden y su administración (2021-2025), afirmando que le dejaron «la peor frontera del mundo» y «en pocos meses, pasamos de lo peor a lo mejor», subrayó.

Así enumeró una larga lista de quejas sobre la era Biden, cuando, como apuntó, además de las fronteras “abiertas”, hombres transgénero compitieron en deportes femeninos, el crimen escaló, se firmaron “los peores acuerdos comerciales jamás hechos” y había Gobierno federal “enfermo y corrupto”.

Esta semana Trump designó al teniente general Francis L. Donovan como nuevo jefe del Comando Sur, el área de las Fuerzas Armadas estadounidenses que supervisa las operaciones en América Latina.

Su nombramiento este viernes ocurrió tras la salida del almirante Alvin Holsey, quien presentó su renuncia al cargo de forma anticipada por discrepancias con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, debido a cuestionamientos por la legalidad de los ataques a lanchas señaladas de narcotráfico, lo cual ha provocado más de un centenar de muertos.

Por Otra parte, La junta directiva designada por Trump, votó el jueves para renombrar una de las más prestigiosas instituciones culturales de la capital estadounidense, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Resulta que, como informó la Casa Blanca, ahora sea el Trump Kennedy Center y ello causó numerosas críticas del lado demócrata.

En 1964, el Congreso dio ese nombre al centro en honor al asesinado presidente John F. Kennedy. Para un cambio, solo el Legislativo podría hacerlo.

El jueves un jurado declaró culpable de obstrucción de la justicia a la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee Hannah Dugan por ayudar a un inmigrante indocumentado a eludir a las autoridades federales.

En abril, la fiscalía federal la acusó de este delito grave y de ocultar a una persona para evitar su arresto, un delito menor. Dugan podría enfrentar hasta cinco años de cárcel por la obstrucción.

El caso avivó las tensiones en torno a la política inmigratoria restrictiva de Trump, según destacaron medios locales.

