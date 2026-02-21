Cuba en el centro del turismo de colores

Una de las tendencias actuales del turismo mundial está en conceptuar a la industria por colores, y entre esos atributos Cuba se muestra hoy como un ejemplo, sobre todo en el caso del turismo verde.

Los especialistas están muy de acuerdo en que los viajes y el turismo como industria constituyen elementos de mucha atención desde el punto de vista económico, incluidas sus conceptuadas tonalidades.

Tal afirmación responde a diversos estudios sobre el tema, que se refuerzan en estos momentos e impacta los diferentes mercados y especialidades afines, como aerolíneas, hoteleros, terminales y cruceros, entre otros muchos.

Por tanto, apareció en el ámbito de este sector el otorgar colores a las diferentes maneras de interpretar los viajes, dependiendo siempre de su objetivo, algo que incluso lo tienen en cuenta los estudiosos de la Facultad de Turismo de La Universidad de La Habana, la capital cubana.

Muchos son los documentos al respecto que circulan en las redes sociales e Internet, sobre todo en un micro-mundo de especialistas que tratan de sacarle provecho a sus estudios y ponerlos sobre el tapete.

Los expertos se apoyan en la propuesta presentada a debate en 2013, en el XII Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) celebrada en Oaxaca (México).

