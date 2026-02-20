Vaticano anunció próximas visitas pastorales de León XIV durante 2026

El papa León XIV desarrollará del 8 de mayo al 22 de agosto de este año un amplio programa de visitas pastorales por diversas regiones italianas, a un año del inicio de su pontificado, señala hoy un comunicado.

Un anuncio de la Prefectura de la Casa Pontificia, divulgado por la oficina de prensa del Vaticano, indica que el viernes 8 de mayo el Obispo de Roma visitará a la sureña región de Campania, donde en horas de la mañana recorrerá Pompeya y, durante la tarde, se trasladará a la ciudad de Nápoles.

En esa última localidad, el Santo Padre sostendrá un contacto con representantes del clero, el cual tendrá lugar en la Catedral de Santa María de la Asunción, y posteriormente realizará un encuentro con los ciudadanos en la Plaza del Plebiscito.

El 23 de mayo, el líder de la Iglesia católica viajará a las denominadas Tierras de Fuego, zona que se extiende por la región de Campania, e incluye principalmente al área entre las provincias de Caserta y Nápoles, y visitará allí la ciudad de Acerra, donde sostendrá un encuentro con los fieles.

En la tarde del sábado 20 de junio, León XIV desarrollará diversas actividades en la ciudad de Pavía, ubicada en la norteña región de Lombardía, mientras que en la mañana del 4 de julio visitará a la isla de Lampedusa, la más meridional de Italia, ubicada en la región de Sicilia.

El jueves 6 de agosto en la mañana el pontífice viajará a la ciudad de Asís, en la central región de Umbría y, allí realizará un intercambio con los jóvenes reunidos con motivo del 800 aniversario del Tránsito de San Francisco, a la vez que realizará una Santa Misa, precisa el parte.

Finalmente, el sábado 22 de agosto, León XIV acudirá al XLVII Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, que tendrá lugar en la ciudad de Rímini, en la norteña región de Emilia-Romaña, y allí presidirá la Santa Misa con los fieles de la Diócesis, añade la nota. Un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News resalta que el inicio de estas visitas italianas del papa León XIV es simbólico, pues el 8 de mayo se cumple el primer aniversario de su elección.

Se destaca además el significado de su viaje a Acerra el 23 de ese mes, pues se trata de uno de los municipios de la llamada Tierra de Fuegos, llamada así por el vertido ilegal de residuos tóxicos y la quema de plásticos y materiales industriales, que provocan una alta tasa de mortalidad por la contaminación ambiental.

En relación con su próxima presencia en Pavía, se citan palabras del obispo del lugar, Corrado Sanguineti, quien expresó que el papa irá “para venerar a San Agustín, de quien se siente hijo y discípulo, y para encontrarse con la comunidad de Padres Agustinos que conservan las preciosas reliquias del santo”.

Particular significado tendrá su viaje a Lampedusa, principal escenario de la tragedia migratoria, mientras que sobre su asistencia al Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, se destaca que la última vez que participó un sumo pontífice en el mismo fue en 1982, cuando el evento contó con la presencia del papa Juan Pablo II.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959