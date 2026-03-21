Irán afirma no busca armas nucleares ni conflictos con vecinos

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró hoy que su país no pretende desarrollar armas nucleares ni generar tensiones con sus vecinos, en un mensaje difundido con motivo de la festividad del Nowruz, el nuevo año persa. De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el mandatario expresó en un video su disposición a fortalecer las relaciones regionales y resolver cualquier desacuerdo mediante el diálogo.

Estamos dispuestos a resolver cualquier asunto con nuestros vecinos, afirmó Pezeshkian, al tiempo que manifestó su deseo de evitar conflictos y promover la cooperación.

El jefe de Estado reiteró que Irán no ha buscado ni buscará adquirir armas nucleares, al subrayar que estas están prohibidas por la ley islámica, según las directrices establecidas por el exlíder supremo Ali Jamenei.

En ese sentido, sostuvo que ningún funcionario iraní adoptará medidas para desarrollar armas de destrucción masiva ni respaldará iniciativas de ese tipo.

Pezeshkian propuso además la creación de una estructura de seguridad regional, que incluya a los países islámicos de Oriente Medio, con el objetivo de fomentar la paz y la estabilidad.

Las declaraciones del presidente iraní se producen en medio de la escalada de tensiones en la región, marcada por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que desde finales de febrero ha dejado cientos de víctimas y ha incrementado el riesgo de una mayor desestabilización regional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959