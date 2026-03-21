Solidaridad con Cuba envía desde Francia material médico

La asociación Cuba Coopération France (CubaCoop) cargó esta semana en la ciudad de Lyon un contenedor con 30 metros cúbicos de material médico para ayudar a la isla caribeña a lidiar con el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

La entidad con 30 años de trabajo en la colaboración en el ámbito económico con Cuba, en particular la descentralizada, recibió el apoyo del Socorro Popular Francés y de la organización local Lions Club para preparar la carga que tiene prevista su llega a la nación antillana a principios de mayo.

En el contenedor solidario destaca el material posoperatorio, a partir del impacto del bloqueo de Estados Unidos en el sector de la salud, uno de los más golpeados por la escalada en la hostilidad de la Administración del presidente Donald Trump.

Washington aumentó en los últimos meses el intento de asfixiar a Cuba con un cerco petrolero, que ha impedido la entrada de hidrocarburos.

Además de este contenedor con una carga valorada en 150 mil euros, CubaCoop impulsa un proyecto para hacer llegar a los niños de la isla y a la población más vulnerable decenas de toneladas de leche en polvo, con varios envíos ya realizados.

El embajador cubano en Francia, Otto Vaillant, agradeció la nueva iniciativa y a todas las personas y organizaciones enroladas en su materialización.

Asimismo, denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aplica por más de 60 años y calificó de barbarie la cruzada en curso en el área energética.

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