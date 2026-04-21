Leñadores anuncian el núcleo de la nómina de cara a la IV Liga Élite

Una vez oficializada la IV Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), prevista a efectuarse del 2 de mayo al 10 julio, la comisión provincial en Las Tunas reveló hoy el listado de 20 Leñadores que conformarán el núcleo de la nómina, a la espera de la selección de siete refuerzos, según demanda el evento.

El listado preliminar lo integran dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y siete lanzadores, por lo cual la estrategia del alto mando de los verdirrojos se encamina a reforzar el área de los serpentineros, cual costumbre en lides anteriores, y, al mismo tiempo, sumar a otro “máscara” con prestaciones defensivas como cualidad preponderante.

Los representantes del Balcón de Oriente archivan dos títulos y par de subcampeonatos en los cinco últimos certámenes disputados en la Isla, luego de alzar la gloria en las ediciones 62 y 63 de la Serie Nacional (SNB), además de adjudicarse la plata en la 64, mientras en la III LEBC cayeron en la porfía por la corona ante los Tigres de Ciego de Ávila; por tanto, el plantel dirigido por Abeysi Pantoja goza de estabilidad en la élite del pasatiempo doméstico, lo cual los sitúa siempre como uno los contendientes en cada campaña.

A simple vista sobresale la ausencia del capitán Yunieski Larduet, quien solicitó ausentarse del torneo por motivos personales, pero volverá para la próxima contienda de la SNB; asimismo, las incorporaciones de los hermanos Baldoquín –Jean Lucas y Roberto Súlivan- suponen una inyección de calidad a una artillería llamada a ser una vez más el alma fundamental de la escuadra.

El estadio Julio Antonio Mella recibirá a cada uno de los participantes, mediante una veintena de desafíos –todos desde las dos de la tarde- repartidos en subseries de cuatro choques, de acuerdo con el cronograma de competencias que concibe una fase clasificatoria de 40 duelos para después abrir paso a los play off de semifinales entre los cuatro mejor ubicados y bajo el sistema cruzado.

Nómina de los Leñadores de Las Tunas

Receptores:

– Yosvani Alarcón Tardío

– Oberto Coca Peña

Jugadores de cuadro:

– Yordanis Alarcón Tardío

– Luis Antonio Pérez Hemminges

– Henry Quintero Chávez

– Norge de Jesús Torres Batista

– Jean Lucas Baldoquín Martínez

– Roberto Súlivan Baldoquín Martínez

Jardineros:

– Héctor Luis Castillo Blair

– Yassel Conrado Izaguirre Santoya

– Maikel Yordan Molina García

– Leonardo Joseph Acosta

– Yudier Rondón Pavón

Lanzadores:

– Alberto Pablo Civil Hidalgo

– Yosmel Garcés Herrera

– Annier Pérez Gonzalvo

– Keniel Ferraz Pérez

– Eliánder Bravo

– Rodolfo Díaz Silva

– Andier Reyes Maceo

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