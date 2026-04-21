Leñadores anuncian el núcleo de la nómina de cara a la IV Liga Élite

El listado preliminar lo integran dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y siete lanzadores, por lo cual la estrategia del alto mando de los verdirrojos se encamina a reforzar el área de los serpentineros, cual costumbre en lides anteriores, y, al mismo tiempo, sumar a otro “máscara” con prestaciones defensivas como cualidad preponderante.
Los representantes del Balcón de Oriente archivan dos títulos y par de subcampeonatos en los cinco últimos certámenes disputados en la Isla, luego de alzar la gloria en las ediciones 62 y 63 de la Serie Nacional (SNB), además de adjudicarse la plata en la 64, mientras en la III LEBC cayeron en la porfía por la corona ante los Tigres de Ciego de Ávila; por tanto, el plantel dirigido por Abeysi Pantoja goza de estabilidad en la élite del pasatiempo doméstico, lo cual los sitúa siempre como uno los contendientes en cada campaña.
A simple vista sobresale la ausencia del capitán Yunieski Larduet, quien solicitó ausentarse del torneo por motivos personales, pero volverá para la próxima contienda de la SNB; asimismo, las incorporaciones de los hermanos Baldoquín –Jean Lucas y Roberto Súlivan- suponen una inyección de calidad a una artillería llamada a ser una vez más el alma fundamental de la escuadra.
El estadio Julio Antonio Mella recibirá a cada uno de los participantes, mediante una veintena de desafíos –todos desde las dos de la tarde- repartidos en subseries de cuatro choques, de acuerdo con el cronograma de competencias que concibe una fase clasificatoria de 40 duelos para después abrir paso a los play off de semifinales entre los cuatro mejor ubicados y bajo el sistema cruzado.
Nómina de los Leñadores de Las Tunas
Receptores:
– Yosvani Alarcón Tardío
– Oberto Coca Peña
Jugadores de cuadro:
– Yordanis Alarcón Tardío
– Luis Antonio Pérez Hemminges
– Henry Quintero Chávez
– Norge de Jesús Torres Batista
– Jean Lucas Baldoquín Martínez
– Roberto Súlivan Baldoquín Martínez
Jardineros:
– Héctor Luis Castillo Blair
– Yassel Conrado Izaguirre Santoya
– Maikel Yordan Molina García
– Leonardo Joseph Acosta
– Yudier Rondón Pavón
Lanzadores:
– Alberto Pablo Civil Hidalgo
– Yosmel Garcés Herrera
– Annier Pérez Gonzalvo
– Keniel Ferraz Pérez
– Eliánder Bravo
– Rodolfo Díaz Silva
– Andier Reyes Maceo