Entregarán este jueves el premio a la innovación tecnológica

Un grupo de colectivos científicos de varias provincias del país recibirá el jueves en esta capital el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica correspondiente a 2025, que otorga desde 1999 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

El Departamento de Comunicación Institucional del organismo informó que en la estimulación están representados equipos de investigadores de centros, universidades, entidades y grupos de empresas.

De acuerdo con sus bases, tal reconocimiento promueve la obtención de resultados científicos, tecnológicos y organizacionales que contribuyan a incrementar la capacidad innovadora con vistas a lograr productos, servicios y procesos totalmente nuevos o significativamente mejorados.

También el alcance de su introducción con impactos específicos en el plano económico, social o medioambiental.

Dos días antes de su premiación, el Citma llegará mañana al aniversario 32 de su creación el 21 de abril de 1994, con la promulgación del decreto Ley No. 147 de la reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado.

Ocurrió a partir de la integración de la Academia de Ciencias de Cuba (Institución con más de 30 años de constituida y que tuvo sus antecedentes en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, fundada en 1861), la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares, la Comisión Nacional para Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales y la Comisión Rectora del Gran Parque Nacional Sierra Maestra.

El cargo de su primera ministra lo desempeñó la Doctora en Ciencia Rosa Elena Simeón Negrín (1943-2004) por ser una relevante científica, política y ambientalista cubana que consagró su vida a la investigación.

Uno de sus méritos consistió en dirigir el combate de una grave infección asociada a la introducción y diseminación de la fiebre porcina africana. La primera epidemia ocurrió en 1971 y la segunda en 1980 y ambas causaron grandes pérdidas en la población porcina del país e infligieron graves pérdidas económicas y daños a la población rural.

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