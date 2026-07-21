Denuncia Díaz-Canel informe de EE.UU. contra Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció este lunes el informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Cuba, al que calificó como un “pretexto” para justificar agresiones, y recordó la larga historia de ataques, sabotajes y crímenes cometidos por Washington contra el pueblo cubano.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano afirmó que “nada más acertado para caracterizar el informe del Dpto. de Estado vs #Cuba, promovido por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida”, y subrayó que “si un país ha espiado y agredido a otro a niveles obscenos, ha sido EE.UU contra Cuba”.

Díaz-Canel recordó las agresiones históricas de Estados Unidos contra Cuba, incluyendo “plagas y enfermedades introducidas en Cuba, el dengue hemorrágico que cobró la vida de 101 niños; el derribo de un avión con 73 personas a bordo; las bombas en hoteles; los intentos de magnicidio o la guerra psicológica”.

Añadió a esta lista “el bloqueo y la dimensión genocida que adquiere con el actual reforzamiento y cerco energético”, y señaló que “no hay mayor acto de subversión contra un Estado, concebido y descrito oficialmente por EE.UU para agotar al pueblo y resquebrajar su apoyo a la Revolución”.

El mandatario cubano enfatizó en que “lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho”, y subrayó que “Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE.UU”.

Díaz-Canel denunció que “el neo-macartismo trasnacional que se reinstaura en EE.UU, desde una corriente claramente fascista, recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles en EE.UU”, y cerró su mensaje con la etiqueta #CubaNoEsAmenaza.

El informe del Departamento de Estado, titulado “Cuba: The Capital of 21st Century Communism”, intenta presentar a la Isla como el centro de una vasta red de espionaje y subversión en territorio estadounidense.

La denuncia del Presidente cubano se suma a la del canciller Bruno Rodríguez, quien calificó el documento como una “falacia” y parte del “macabro plan” del secretario de Estado Marco Rubio para construir un pretexto para sostener la guerra económica contra Cuba y su aspiración de agredir militarmente a la Isla.

La Demajagua