Construyendo sueños y realidades desde la Agricultura

FOTO/ Juan Farrell

Por Juan Farrell Villa

Ella es Maribel Reyna Cruz, quien se desempeña al frente del Departamento de Recursos humanos, en la Delegación provincial del Ministerio de la Agricultura.

Reyna Cruz destacó el rol cumplido por las mujeres granmense en la labor agropecuaria con desempeños encomiables como directoras de empresas, delegadas municipales y presidentas de bases productivas.

Significó su presencia imprescindible, caracterizada por la entrega y disciplina en las áreas de Sanidad Animal, Registros pecuarios, equipos de inspección, vaquerías, organoponicos, huertos intensivos y casas de cultivos protegidos

Consagrada al trabajo durante más de 40 años , dijo, mantener buenas relaciones humanas en el entorno de la actividad con personas que las recuerdan con cariño, al pasar el tiempo; eso la estimula y compromete para hacerlo cada vez mejor.

¨Al sector de la Agricultura entré muy jovencita, de 21 años, enfrentando situaciones difíciles en lo personal como el fallecimiento de mi esposo, trabajador en la rama, de quien aprendí sus conocimientos y los apliques en mi desempeño con el apoyo de varios compañeros.

¨Amo lo que hago y me siento realizada, aunque hay cosas que no están a las manos de uno resolver, pero no me detengo antes las dificultades y en el esfuerzo por aportar, más allá de una gestión o trámite documental, está la explicación y el convencimiento al trabajador.

¨Soy de las que confío en el ser humano, porque siempre la persona tiene una parte bonita y noble en la vida; es lo que busco, en el trato con sensibilidad máxima ante los demás que llegan a nuestro equipo de trabajo, lo cual nos ha dado resultado favorable y el reconocimiento generalizado¨.

Graduada en la Licenciatura en Contabilidad, Maribel Reyna resaltó su procedencia campesina e indicó que trabajan en seguir aumentando la calificación, allí en el campo, entre estas de compañeras que soñaban con estudiar carreras de perfil agropecuario y hoy se hace realidad con la ampliación de las ofertas en los centros universitarios municipales.

La Demajagua