PNUMA urge recortar emisiones en un 18 % para limitar calentamiento global

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió en su más reciente informe que la humanidad superará el umbral de calentamiento global de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París, pero destacó que aún es posible contener el pico de temperatura entre 1,7 y 1,8 °C hacia mediados de siglo. Para alcanzar este objetivo y retornar a los 1,5 °C a finales de siglo, los países deberán recortar sus emisiones globales un 18 por ciento para 2030, un 45 por ciento para 2035 y un 69 por ciento para 2040.

«Superar no significa capitular», declaró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, al referirse a la necesidad de mantener metas climáticas ambiciosas pese al sobrepaso del límite.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, enfatizó los riesgos de la inacción: «Cada fracción de grado adicional y cada año extra de calentamiento por encima de 1,5 °C agravan los impactos y los riesgos climáticos, como las inundaciones mortales, las olas de calor y los incendios forestales que han arrasado numerosos países este año. Debemos hacer todo lo posible para limitar al máximo el pico de calentamiento y volver a 1,5 °C a finales de siglo. Es posible».

Sin embargo, el documento alerta que la continuidad de las políticas actuales provocará un incremento catastrófico de 2,8 °C a lo largo de este siglo, con un aumento sostenido en los años posteriores.

Estados Unidos lidera el incremento de emisiones globales

El informe señala a Estados Unidos (EE.UU.) como el principal responsable del deterioro en las proyecciones climáticas mundiales. En 2025, las emisiones estadounidenses aumentaron en 133 megatoneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), cifra que superó ampliamente el incremento de cualquier otra nación, impulsada por una mayor demanda de energía eléctrica y el repunte en la generación a base de carbón. A EE.UU. le siguieron Türkiye con un aumento de 24,4 MtCO2e, Irán con 18,9 y e Indonesia con 17,4.

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El organismo ambiental precisó que la salida formal de Washington del Acuerdo de París y la revisión de las estimaciones históricas son los dos factores clave detrás del empeoramiento de las perspectivas globales. EE.UU. se ubica como el único país del Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no presenta su inventario de emisiones desde 2024.

Es necesario recortar las emisiones un 18 % en cuatro años para limitar el calentamiento global a 1,7 grados.



Las emisiones globales se estancaron en 2025, pero las de Estados Unidos crecieron 133 megatoneladas, el mayor aumento de cualquier país.https://t.co/spl6LJ11Pr — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 21, 2026

Junto a Argentina y Arabia Saudita, la administración estadounidense forma parte del grupo de tres miembros del Grupo de los 20 que han omitido la presentación de nuevos objetivos de mitigación con horizonte a 2035.

El PNUMA aclaró que la aparente reducción en la brecha de implementación global para 2030 no obedece a un fortalecimiento de la acción política, sino a un ajuste metodológico. Al concretarse la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, su meta nacional fue excluida de los cálculos consolidados y reemplazada por las proyecciones de sus políticas vigentes, las cuales arrojan niveles de emisión más elevados.

Brecha y disparidad en el panorama global

En el balance global de 2025, China, India, Indonesia y Rusia registraron variaciones en sus niveles de emisión. India logró frenar su ritmo de crecimiento impulsada por la expansión de las energías renovables, mientras que China muestra indicios de aproximarse a su pico máximo de emisiones. Durante la última década, 124 naciones incrementaron sus emisiones en un total de 7,2 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e), mientras que solo 63 países lograron reducciones que sumaron 1,8 GtCO2e.

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El G20, excluyendo a la Unión Africana, genera el 76 por ciento de las emisiones del planeta. De sus 17 miembros, solo 14 han formalizado metas para 2035, y los compromisos adquiridos desde el año anterior tienen una incidencia prácticamente nula en las proyecciones finales. Además, potencias con altas emisiones históricas y per cápita como EE.UU., Rusia, China y la Unión Europea (UE) superan el promedio mundial de 6,4 toneladas de CO2 equivalente por habitante, en contraste con India e Indonesia, que permanecen distantes de dicha cifra.

El informe urge a acelerar los compromisos acordados en el primer Balance Mundial de la Cumbre del Clima, que incluyen triplicar la capacidad renovable, duplicar la eficiencia energética para 2030, abandonar progresivamente los combustibles fósiles, reducir gases distintos al CO2 y detener la deforestación.

De cara al inicio del segundo Balance Mundial en la Conferencia de las Partes (COP31) en Antalya, Türkiye, el PNUMA fijó metas concretas de reducción para los combustibles fósiles respecto a los niveles de 2025. Para 2035 la agencia plantea reducir el suministro de carbón en 55 por ciento, el de petróleo en 15 % y el de gas en 5 %, para el 2040 propone elevar los recortes al 75 % en carbón, 30 % en petróleo y 35 % en gas.

A pesar de que las energías renovables han registrado un crecimiento sostenido desde 2015 y la demanda de petróleo y carbón ha avanzado a un ritmo menor al proyectado, el PNUMA reitera que la brecha de ejecución exige medidas inmediatas para evitar un impacto climático irreversible.

Radio Bayamo