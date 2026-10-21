Apuestan por preservar identidad cultural cautocristense

La jornada de la cultura cubana en Cauto Cristo ha reafirmado el valor de las tradiciones identitarias del municipio granmense, con la presentación del grupo portador El Nengón del Cauto como eje central de las celebraciones.

Exposiciones artesanales e interpretaciones musicales buscan integrar a artistas aficionados, instructores y trabajadores del sector en un espacio único de disfrute comunitario. Esta diversidad refleja la riqueza de un municipio donde la cultura ganadera ha permeado históricamente todos los ámbitos de la vida social.

La importancia del Nengón va más allá de la danza. En Cauto Cristo persiste un entramado de tradiciones materiales e inmateriales que incluyen los cantos de trabajo vaquero, las comidas de alforja, el repujado en piel y el ritual del Bautismo del Tarro, elementos que configuran un universo simbólico que aún respira en fincas y comunidades.

El historiador municipal Jorge Ramírez recopiló datos sobre el surgimiento y desarrollo de este grupo portador, evidenciando la interrelación entre las manifestaciones artísticas y la ganadería como soporte económico e histórico del territorio.

El contexto de la jornada cultural también ha servido para destacar el papel de las instituciones locales en la preservación del patrimonio. La casa de cultura Pedro Armando Armas Collejo se consolida como un espacio para potenciar los valores identitarios de la demarcación.

La jornada rinde tributo a la música y al baile, así como ha articulado otras manifestaciones de la cultura popular.

La presentación de El Nengón del Cauto constituye la reafirmación de que la memoria del vaquero, sus espuelas y sus pantaloneras siguen danzando en el corazón de un pueblo que se reconoce en su patrimonio.

Radio Bayamo