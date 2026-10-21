Granma reina en solitario en el oriente

Los Alazanes de Granma cabalgaron este martes hasta la cima en solitario de la Zona Oriental de la 65ta Serie Nacional de Béisbol, al combinar su victoria con las derrotas de Avispas y Tigres.

La tropa granmense derrotó 8-3 a los Cachorros de Holguín con una ofensiva de apenas seis imparables, pero suficiente para marcar diferencias. Un doble de Alexquemer Sánchez, que encontró las bases pobladas, produjo tres carreras decisivas en el camino hacia la novena victoria de los orientales.

José Antonio Rodríguez trabajó siete entradas y permitió tres anotaciones para llevarse el triunfo, mientras José Enrique Pérez sufrió el revés.

La jornada también agitó la parte alta de la tabla oriental. Los Indios de Guantánamo remontaron para vencer 10-8 a las Avispas de Santiago de Cuba en el Nguyen Van Troi, en un choque marcado por las interrupciones debido al mal tiempo.

Los santiagueros parecían encaminarse al éxito cuando Jeison Martínez disparó un cuadrangular con dos corredores en circulación en el octavo episodio. Sin embargo, la respuesta guantanamera llegó poco después, con un racimo de cinco carreras favorecido por dos errores.

En Ciego de Ávila, los Leñadores de Las Tunas vencieron 6-5 a los Tigres en el estadio José Ramón Cepero y les arrebataron la posibilidad de mantenerse en la cima.

Henry Quintero conectó su sexto jonrón de la campaña, Keniel Ferraz sumó su segundo triunfo y el cerrador Alberto Pablo Civil firmó su tercer salvamento.

Los Gallos de Sancti Spíritus y los Toros de Camagüey repartieron victorias en el estadio Cándido González. En el primer turno, los visitantes se impusieron 8-1, apoyados en la labor de José Isaías Grandales, quien cubrió cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras. Yordanis Samón conectó un cuadrangular por los camagüeyanos.

En el segundo desafío, los Toros devolvieron el golpe con blanqueada de 8-0. Riquelme Odelín completó toda la ruta con solo tres jits permitidos y seis ponches, respaldado por los vuelacercas de Yonathan Martínez y Rafael de Jesús Álvarez, este último autor de cuatro impulsadas.

En la región occidental, los Vegueros de Pinar del Río reforzaron su liderazgo al superar 5-2 a los Leones de Industriales. Los capitalinos llegaron con ventaja al tramo final, pero los pativerdes desataron un ataque de cuatro carreras en el octavo episodio para alcanzar su undécimo triunfo.

Erly Casanova se acreditó la victoria tras lanzar dos entradas de relevo, aunque permitió un jonrón solitario de Ariel Hechavarría. El jardinero industrialista también había remolcado una carrera ante Frank Denis Blanco con un doblete. Raymond Figueredo completó siete entradas de calidad, pero el relevista Remberto Barreto cargó con la derrota.

Los Cazadores de Artemisa, por su parte, derrotaron 4-2 a los Piratas de La Isla en el estadio Cristóbal Labra. Andy Luis Pérez se llevó el éxito y José Ángel García consiguió el salvamento, con el que continuó ampliando su récord histórico.

La lluvia impidió la celebración del encuentro entre Mayabeque y Villa Clara en el Augusto César Sandino. También quedó sin efecto el duelo entre Cienfuegos y Matanzas en el estadio 5 de Septiembre, debido a problemas estomacales en el conjunto de los Cocodrilos.

Con estos resultados, Granma quedó al frente de la Zona Oriental con balance de nueve victorias y cinco derrotas. Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus comparten el segundo puesto, con 8-6, seguidos por Las Tunas (7-7), Holguín (6-8), Camagüey y Guantánamo (5-9).

En Occidente, Pinar del Río lidera con 11-2, por delante de Cienfuegos (6-5), Matanzas (7-6), Artemisa (6-7), Industriales (5-6), Villa Clara (5-7), Mayabeque (5-5) y La Isla (2-9).

La Demajagua