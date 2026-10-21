Validar el barrio como ente social protagonista de su accionar

Validar al barrio como comunidad y protagonista de su cotidianidad para consolidar el proyecto social revolucionario y enfrentar las adversidades impuestas por el bloqueo norteamericano, centró el análisis de la reunión de la Circunscripción 11, Consejo Popular Campechuela 1, efectuada recientemente en áreas del parque ecológico Rosa Elena Simeón, único de su tipo existente en el país.

En esas demarcaciones trasciende la cimentación de la sociedad a gran escala, y desde ellas se proyectan socialmente el andar y accionar de sus vecinos para lograr principios básicos de la Revolución y que garanticen status, producción de alimentos y tranquilidad ciudadana.

Desde esa óptica, la reunión abrió puertas al intercambio con la población sobre temas relacionados con el desarrollo económico y social campechuelenses y brindar información actualizada con relación a las 176 transformaciones.

Se hizo hincapié, sobre la base de un historial reconocido del reparto Marcial Jiménez, la necesidad de que el barrio fortalezca su accionar en el combate a las indisciplinas sociales y las ilegalidades, así como la atención a jóvenes y adolescentes y a personas vulnerables, como embarazadas, mujeres con varios hijos y ancianos.

Ellos implica el accionar de todos los factores del barrio, incluyendo las nuevas formas de gestión económicas, dígase Mipymes y TCP, y la validación del proyecto Mi barrio por la Patria, desde sus tres líneas de acciones que implican seguridad y productividad.

Los pobladores del Marcial Jiménez, reparto erigido por esfuerzo propio, hoy alega insatisfacciones con el mal estado de sus calles, la transportación de pasajeros, irregularidades con el abasto de agua, la recogida de la basura y el incremento de los precios en productos básicos y necesarios.

Carlos Manuel Atención Quintana, presidente de la Asamblea municipal del Poder Popular en Campechuela, instó a ser optimistas, “a partir de que hagamos las cosas bien y desde las propias potencialidades de la comunidad”.

La reunión contó, además, con la presencia de Félix Pedro Guillén Fonseca, delegado de la Circunscripción 11 y con más de cuatro décadas en funciones e Hijo Ilustre de Campechuela, así como directivos de organismos e instituciones municipales e integrantes del Grupo de trabajo comunitario.

La Demajagua