Beneficiará ronda de negocios y oportunidades de COINGEX actores económicos estatales y no estatales

La provincia de Granma busca ampliar sus capacidades constructivas. Para ello efectuó una ronda de negocios y oportunidades auspiciada por la Empresa de Construcción y Montaje en el territorio. La iniciativa permitirá a actores económicos estatales y no estatales, el arrendamiento de inmuebles y medios de transporte mediante la implementación de las CIENTO 76 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.