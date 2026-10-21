Firman convenios de colaboración instituciones de la cultura y la Universidad de Granma

En la Casa de la Nacionalidad Cubana en Bayamo, fueron rubricadas las alianzas entre la Universidad de Granma, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la provincia y la dirección provincial de Cultura, en torno a la formación de profesionales, acciones de investigación conjunta, superación y formación académica.

Los representantes de estas entidades, el Doctor Wilfredo Manuel Castro Villa, Rector de la Universidad de Granma, la Licenciada Yamisleidis Reyes Beltrán, Presidenta de la Uneac y el Máster en Ciencias Ridiel Roblejo Leiva firmaron los Convenios Marco de cooperación.

La solemne ceremonia estuvo presidida por Michelle Carlos Santiesteban, primer secretario del Partido en Bayamo, Malena Mesa, funcionaria del Comité provincial del Partido, Ridiel Roblejo, director de cultura en Granma y la Doctora en Ciencias Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana.

Este protocolo se desarrolla como parte de los festejos por el Día de la Cultura Cubana que se celebra esta jornada y se íntegra al programa del Crisol de la Nacionalidad Cubana, evento científico de la Fiesta de la Cubanía.

Radio Bayamo