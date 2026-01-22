Mijaín López, el deporte, Cuba y la familia

La vida después de conquistar el firmamento deportivo, parece ser gestionada hoy de maravillas por Mijaín López, leyenda mundial de la lucha grecorromana por dos razones esenciales, Cuba y su familia.

Por Fausto Triana

Le brillan los ojos cuando recuerda aquella noche mágica de los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante algunos segundos, quizás minutos, hizo un Flashback de sus hazañas durante 32 años de carrera.

Cinco medallas de oro olímpicas, le digo para animar la charla exclusiva con Prensa Latina, en medio de la vorágine de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, a donde asiste como invitado del stand de Cuba.

Ls verdad es que estoy muy feliz, puedo dedicarle más tiempo a mi familia, mantenerme al tanto de los detalles, disfrutar también con amigos que había abandonados como embajador ahora de la Federación Internacional de Lucha viajo y afronto nuevas experiencias, comentó el gigante cubano.

En plena forma física como es perceptible, afirmó a Prensa Latina que todos éxitos conseguidos fueron importantes en su carrera, y el momento más amargo fue tal vez en los Juegos de Atenas 2004, en el fracaso de lograr la presea frente a un contrincante ruso, por cosas del arbitraje.

Sin embargo, recalcó, no se debe nunca justificar las derrotas, sino asimilar la experiencia y prepararse para el futuro como finalmente hice.

Mijaín aprovechó para ponderar su papel como embajador del deporte que tantas alegrías le dio y la ocasión excepcional de poder visitar en Rusia a otra leyenda de la lucha grecorromana, Alexander Karelin, monarca olímpico en tres ocasiones.

“Ahora quiero también retomar los estudios para hacer un doctorado del deporte e intensificar el aprendizaje del idioma inglés, todo esto, por supuesto, con mucho tiempo consagrado a la familia”, puntualizó a Prensa Latina.

Finalmente detalló que vino a Madrid invitado por el Ministerio de Turismo de Cuba, para colaborar en potenciar a la Isla como un destino relevante en América Latina e influir en gente que posiblemente tenga interés en visitarlo.

