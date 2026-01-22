Tradición que renueva el legado del General de las Cañas

Allí, en el Conjunto Escultórico Monumento Nacional, se sumará el pueblo para evocar su trayectoria y rendirle merecido tributo al mártir de la clase obrera cubana.
Más se le honrará en el actuar cotidiano y sentido del deber por quienes ejecutan las faenas en los preparativos de la zafra, ante los retos que imponen la compleja situación económica y la necesaria respuesta productiva en la rama cañero -azucarera.
No faltará la presencia juvenil con el mensaje comprometido, protagónico, continuador de los valores patrióticos y en defensa de la soberanía nacional.
Varios hombres y mujeres destacados recibirán la distinción Jesús Suárez Gayol, por su actitud ejemplar y labor ininterrumpida durante 20 y 25 años en el sector azucarero.