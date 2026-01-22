Tradición que renueva el legado del General de las Cañas

Como es tradición tendrá lugar hoy el homenaje que cada 22 de enero, trabajadores del sector azucarero, desde Manzanillo, realizan al líder obrero Jesús Menéndez Larrondo, a 78 años de su asesinato, en el andén de la terminal de ferrocarril de la ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Allí, en el Conjunto Escultórico Monumento Nacional, se sumará el pueblo para evocar su trayectoria y rendirle merecido tributo al mártir de la clase obrera cubana.

Más se le honrará en el actuar cotidiano y sentido del deber por quienes ejecutan las faenas en los preparativos de la zafra, ante los retos que imponen la compleja situación económica y la necesaria respuesta productiva en la rama cañero -azucarera.

No faltará la presencia juvenil con el mensaje comprometido, protagónico, continuador de los valores patrióticos y en defensa de la soberanía nacional.

Varios hombres y mujeres destacados recibirán la distinción Jesús Suárez Gayol, por su actitud ejemplar y labor ininterrumpida durante 20 y 25 años en el sector azucarero.

