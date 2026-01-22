Tradición que renueva el legado del General de las Cañas

Como es tradición tendrá lugar hoy el homenaje que cada 22 de enero, trabajadores del sector azucarero, desde Manzanillo, realizan al líder obrero Jesús Menéndez Larrondo, a 78 años de su asesinato, en el andén de la terminal de ferrocarril de la ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Por /

Allí,  en  el Conjunto Escultórico Monumento Nacional, se sumará el pueblo para evocar  su trayectoria y  rendirle merecido tributo al mártir de la clase obrera cubana.

Más se  le honrará   en el actuar cotidiano y sentido del deber por  quienes ejecutan las faenas en los preparativos  de la zafra,  ante los retos  que  imponen la compleja  situación económica   y  la necesaria  respuesta productiva  en la rama cañero -azucarera.

No faltará la presencia juvenil con el mensaje  comprometido,  protagónico, continuador de los valores patrióticos  y en defensa de la soberanía nacional.

Varios hombres y mujeres  destacados recibirán  la distinción Jesús Suárez Gayol, por su actitud ejemplar y labor ininterrumpida durante  20 y 25 años en el sector azucarero.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio