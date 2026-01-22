Apuestan Myanmar y Rusia por desarrollo agrícola

Myanmar y Rusia fortalecieron hoy la cooperación en investigación científica, transferencia tecnológica y producción agroindustrial, con el objetivo de mejorar la productividad agrícola bilateral.

El acuerdo fue abordado durante una reunión entre el ministro de Agricultura, Ganadería e Irrigación de Myanmar, U Min Naung, y una delegación rusa encabezada por el representante comercial Konstantin Kanarev.

Las partes coincidieron en respaldar la introducción, producción local y eventual exportación de productos agrícolas innovadores, en particular, el fertilizante foliar Yantol, desarrollado mediante un programa de investigación conjunto.

El diálogo incluyó además planes para establecer una planta de producción de estos insumos en Myanmar, conforme a las normativas vigentes, y ampliar la cooperación en investigación y desarrollo tecnológico.

Según las autoridades, estas iniciativas contribuirán al fortalecimiento del sector agrícola birmano y a la expansión de la cooperación económica bilateral con Rusia.

