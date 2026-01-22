China incrementó inversión directa en el exterior durante 2025

China informó hoy que en 2025 sus empresas realizaron inversiones directas en el exterior por 174,38 mil millones de dólares, un aumento de 7,1 por ciento respecto al año anterior.

La portavoz del Ministerio de Comercio, He Yongqian, señaló en rueda de prensa que hasta finales de 2025, empresas chinas habían establecido más de 50 mil entidades en el extranjero, distribuidas en 190 países y regiones.

Subrayó que la inversión exterior china ha seguido una trayectoria “saludable, estable y ordenada”, guiada por la iniciativa de alta calidad de la Franja y la Ruta.

He apuntó que las empresas chinas en el exterior generan anualmente más de dos millones de empleos y han financiado numerosos proyectos en educación, salud y medio ambiente, recibiendo reconocimiento de las comunidades locales.

Agregó que en 2026, primer año del XV Plan Quinquenal (2026–2030), el ministerio reforzará la gestión de inversiones en el exterior y ampliará el sistema integral de servicios para operaciones internacionales.

El gobierno chino impulsará la integración del comercio y la inversión, y apoyará a las empresas en su expansión global, especialmente en sectores emergentes como la economía digital y el desarrollo sostenible.

Según datos oficiales, China se ha mantenido entre los tres principales inversores globales durante nueve años consecutivos.

