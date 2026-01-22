Türkiye es pilar del nuevo orden mundial, afirma Erdogan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que su país se convertirá en un pilar de la transformación del orden mundial, al destacar el creciente peso político, económico y militar de la nación euroasiática en el escenario internacional.

Durante un discurso en el VII Congreso General Extraordinario de la Asociación de Empresarios Turcos, celebrado en Ankara, Erdogan señaló que la industria de defensa nacional atraviesa una etapa de expansión sin precedentes.

Nuestras aeronaves, helicópteros, drones, plataformas navales y muchas otras industrias de defensa apenas logran satisfacer el volumen de la demanda, subrayó.

El mandatario aseguró que su país ha entrado en una nueva fase en la que comenzará a cosechar los frutos de los sacrificios y esfuerzos realizados en los últimos años. En otro discurso pronunciado ante el grupo parlamentario de su Partido de la Justicia y el Desarrollo, Erdogan reiteró que Turkiye no tiene ambiciones territoriales sobre ningún otro país y reafirmó su respaldo a la unidad y la integridad territorial del Estado sirio. El presidente turco celebró además el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), y expresó su esperanza de que conduzca a una solución permanente.

Erdogan advirtió que recurrir a provocaciones en Siria en la actual coyuntura sería “suicida”, y reiteró que Ankara no permitirá el establecimiento de entidades separatistas que amenacen su seguridad nacional en la frontera sur del país.

