Inicia programación de espacio infantil en contextos de Jornada Villanueva

La Jornada Villanueva trae a escenarios bayameses propuestas diversas. Entre ellas se encuentra la presentación de un espectáculo variado, actividad protagonizada por la Guerrilla de Teatreros, el Guiñol Pequeño Príncipe y el Proyecto Transmitiendo Alegrías.

Un público heterogéneo asistió a la puesta en escena y allí en la pérgola del Paseo de General García, disfrutó cantos, bailes, adivinanzas e historias de esas que forman parte de la niñez de muchos.

En el contexto de las actividades en homenaje al día del teatro cubano este espacio será sede de funciones dedicadas a los pequeños de casa. Motivo por los que en esta tarde de jueves podrá disfrutarse en sus predios la obra: Fiesta en el Campo, Del proyecto teatral para infantes: Los Andantinos.

En Granma, como en todo el país, la jornada Villanueva concluirá el próximo 28 de enero. Su programa incluye presentaciones de diez agrupaciones y proyectos de las artes escénicas en la provincia.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma