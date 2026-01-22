Esta noche se premia a la Excelencia Interpretativa

La sala José Joaquín Palma, en Bayamo, se vestirá de gala esta noche, durante la premiación a la Excelencia Interpretativa Miguel Benavides, como parte de las festividades de la Jornada Villanueva, en conmemoración del Día del Teatro Cubano.

Entre las propuestas que compiten por el mérito de Mejor actuación femenina se encuentran las actrices Dayana Laura Suárez Pompa, quien es reconocida por su interpretación en la obra “Neva”, de Teatro Alas D’Cuba, y Marian Benítez Iser, con su actuación en “Un Girasol Pequeño”, de Teatro Ategua.

Mientras tanto, en la modalidad de Mejor actuación masculina, los nominados son Iván Moreno Pacheco, por “Con dos payasos a…”, de ComPayasos; Reinier Riera Contreras, por su actuación en “Viejos”; y Alberto Antonio Corrales Maldonado, por su trabajo en “Sino Hamlet”, ambas producciones del Teatro Andante.

El Premio a la Excelencia Interpretativa Miguel Benavides se otorga anualmente desde 2015, reconociendo a teatristas granmenses con una trayectoria sobresaliente durante la etapa. Este prestigioso galardón busca honrar la memoria de Miguel Benavides, un destacado actor manzanillero que dejó una huella imborrable en el teatro, cine y televisión nacionales, fallecido el 14 de julio de 2008.

Esta ceremonia no solo reconoce el talento y la dedicación de los artistas, también reafirma el compromiso cultural de la comunidad con el arte escénico.

La Demajagua