Avanza proyecto de Parque Tecnológico en Cuba

Las labores para impulsar el proyecto Varadero Destino Turístico Inteligente (DTI) avanzan en medio de un contexto complejo para el país, según señalaron hoy autoridades del Parque Científico Tecnológico de la occidental provincia.

Mediante la cuenta en la red social Facebook de la sociedad mercantil, trascendió que el grupo de trabajo del proyecto Varadero Destino Turístico Inteligente se reunió para evaluar avances del mismo y a la vez impulsar un nuevo grupo de acciones que garanticen el cumplimiento de las metas previstas.

En un encuentro que contó con la presencia de varias personalidades ligadas al sector del turismo, se analizaron diferentes indicadores de una iniciativa abarcadora de 28 subproyectos, con especial énfasis en los 18 que se encuentran en fase de elaboración.

El presidente del Parque Científico Tecnológico, Diego Castilla, en diálogo con el Periódico Trabajadores, expresó que tienen como objetivo cumplir con más del 20 por ciento de los indicadores, lo que les da una primera categoría, por lo cual laboran de manera mancomunada con varias entidades.

De los 18 proyectos se vincula uno fundamental, que es la creación de la oficina de (DTI), que se encargará de monitorear, dar seguimiento y controlar el funcionamiento de los procesos turísticos y sus indicadores mediante el análisis de datos en tiempo real, precisó.

Varadero Destino Turístico Inteligente es un proyecto de gran envergadura y sumamente ambicioso de cara a mejorar la experiencia del turismo que visite uno de los principales destinos de sol y playa del archipiélago caribeño.

