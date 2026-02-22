Homenaje a Francisco Vicente Aguilera en Bayamo con motivo del aniversario 149 de su muerte

Homenaje a Francisco Vicente Aguilera en Bayamo en aniversario 149 de su muerte. Autoridades y granmenses recordaron al prócer de 1868 en el Retablo de los Héroes. El historiador Ludín Fonseca resaltó su legado, inteligencia y desinterés material. Aguilera puso su patrimonio a disposición de la lucha independentista.

Con motivo del aniversario 149 de la muerte de Francisco Vicente Aguilera, prócer de la gesta independentista de 1868, se le rindió homenaje hoy en el sitio histórico Retablo de los Héroes en Bayamo, su ciudad natal.

Una representación de granmeses, recordaron el legado y los valores de quien fuera una de las figuras más relevantes del inicio de las gestas libertarias cubanas. Autoridades locales del partido y el gobierno asistieron al tributo.

En la cita, el historiador Ludín Fonseca resaltó la inteligencia y el desinterés material del patricio, cuyo patrimonio inmenso puso a disposición de la lucha por la independencia. Hombre de confianza de Carlos Manuel de Céspedes, dignificó los cargos de Vicepresidente de la República en Armas, Mayor General y Secretario de la Guerra.

Una frase le concede lugar cimero en la historia de Cuba: “Nada tengo mientras no tenga Patria”. Fue fiel a sus principios y a esta lapidaria máxima de vida.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma