Recuperan máquina de impresión en UEB Gráfica Bayamo

Innovadores de la UEB Gráfica Bayamo, perteneciente a la Empresa Ediciones Caribe, devolvieron utilidad durante los últimos días, a una máquina de impresión flexográfica Omet Flexy-330, encargada de producir marquillas y envolturas de cigarros Criollos y Aromas.

Jorge Eduardo Arias Garcés, Guillermo Ramírez Ross, Antonio Blanco Palleija y Miguel Corrales Romero adaptaron un variador de velocidad en el motor principal, uno de los aditamentos imprescindibles para el funcionamiento del equipo de fabricación italiana.

El director de la entidad, Daniel Sosa Peña, agregó, además, que para echarlo a andar, tras 14 meses de inactividad, tuvieron que obviar todo el mecanismo automático y reprogramar sus controles de manera manual.

La UEB cuenta con la materia prima necesaria para no detener la producción y cumplir sus planes en el presente año y, también, continuar como una de las principales proveedoras de la Fábrica de cigarros Lázaro Peña, en Holguín.

La Demajagua