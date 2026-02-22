Más de 800 estaciones de energía solar benefician a médicos, maestros y héroes en Granma

Un total de 714 estaciones de energía solar portátiles, de las 881 asignadas a la provincia, ya han sido instaladas por especialistas de la filial Copextel Granma, como parte del programa nacional energético destinado al personal de la Salud Pública, profesores universitarios y maestros del Ministerio de Educación.

Así lo informó Pedro Adolfo Delgado Díaz, especialista y jefe del grupo técnico de la entidad, quien detalló que, entre los beneficiarios se incluyen 300 profesionales sanitarios, 210 del Ministerio de Educación Superior y 365 del Ministerio de Educación; además de seis Héroes del Trabajo de la República de Cuba, seleccionados por la Central de Trabajadores de Cuba.

Delgado Díaz precisó que los equipos llegaron a finales de noviembre de 2025 y desde entonces se implementó una estrategia para su distribución y montaje en los municipios granmenses ante las limitaciones de combustible y parque de transportación.

El especialista explicó que se venden dos tipos de kit solar, procedente de la industria china, uno de 800 W y otro de 1200 W, los cuales funcionan y se recargan con paneles solares de manera exclusiva.

“Están diseñados para trabajar un promedio de cuatro horas, alimentando equipos de iluminación, ventiladores y otros en sentido general de potencia baja “, señaló.

No obstante, advirtió que, aunque la ficha técnica del equipo de 1200 W plantea que puede asumir una nevera de 3 pies, “no lo recomendamos porque los picos de corriente en el arranque de estos equipos de refrigeración sobrepasan los 10-13 amperes que soportan los inversores”, subrayó.

A propósito, de los 29 equipos reportados con averías por malas prácticas de explotación, 26 corresponden al modelo de 1200 W; lo que invalida la garantía del equipo que es de un año.

Para la adquisición de los equipos, existe facilidades de pago en efectivo, por transferencia y crédito bancario.

A pesar de las dificultades con el transporte, el especialista destacó la labor de las brigadas de Copextel, que han logrado llevar y montar los sistemas en lugares de difícil acceso.

“Todo el mundo ha sentido agradecimiento, no solo al país, sino al trabajo que hace Copextel de llevárselo, montárselo y explicarle su correcto uso”, concluyó.

