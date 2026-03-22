Italia reafirmó su rechazo a participar en la guerra contra Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aclaró que la Declaración sobre el Estrecho de Ormuz que su país firmó es política, y reafirmó que Roma descarta participar en la guerra contra Irán, indica hoy un reporte.

En declaraciones a medios informativos, divulgadas en el sitio digital del diario Il Mattino, Tajani aseveró que el documento firmado la víspera por su gobierno, junto a los de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Japón, busca restablecer la libre circulación en esa zona marítima, “dialogando con las distintas partes”.

El texto, en el que se señala que esos seis países también expresan su voluntad de “contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho”, es considerado por observadores como “una especie de premovilización”, señala la nota, lo que generó el rechazo de fuerzas opositoras en este país.

Sin embargo, Tajani mantuvo al referirse a ese asunto que “no somos parte de la guerra, y no queremos ser parte de la guerra”, aunque aclaró que “si hubiera una misión de Naciones Unidas, estamos dispuestos a hacer nuestra parte para asegurar el paso por el estrecho de Ormuz, y podremos considerar el envío de buques”.

“Bajo ningún concepto participaremos en la guerra, ni siquiera en los enfrentamientos por el estrecho”, enfatizó pues según dijo, forzar el paso por Ormuz en este momento significaría entrar en ese conflicto.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, rechazó en un comunicado las “interpretaciones totalmente erróneas” pues no se prevé “ninguna misión de guerra y ninguna entrada en Ormuz sin una tregua y una iniciativa multilateral integral”.

Crosetto expresó que “somos conscientes de la importancia que tiene para todos trabajar por la reapertura segura de Ormuz, y creemos que es correcto y apropiado que las Naciones Unidas proporcionen el marco jurídico para una iniciativa pacífica y multilateral que permita alcanzar este objetivo”.

El presidente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, expresó respecto a posibles acciones militares de Italia que “decimos rotundamente no” pues “Trump creó esta inestabilidad, llevó a cabo estos ataques ilegales” y “debería resolver el problema y no pedirnos que enviemos a nuestros hombres, nuestros barcos, nuestros recursos”.

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