Derbi desafiante Real Madrid-Atlético Madrid

Alguien dirá que todos los derbis son desafiantes, pero el duelo de este domingo Real Madrid-Atlético Madrid, supone desafíos determinantes para LaLiga de Fútbol de España.

Por Fausto Triana

Dentro de las muchas aristas que muestra el siempre apasionante duelo capitalino, hoy el gran tema de los merengues es la baja del guardameta belga Thibaut Courtois, para muchos el mejor del mundo en su posición, baja por mes y medio.

La ausencia de Courtois, decisivo para no variar en la temporada, abre un signo de interrogación enorme. Hace dos años, el ucraniano Andriy Lunin lo sustituyó de maravillas, aunque en aquel entonces el equipo tenía un nivel de rendimiento superior.

El caso es que el derbi dominical llega con sabor a morbo. En el anterior encuentro en el estadio Metropolitano, los colchoneros dieron un repaso a la “casa blanca” con un 5-2 que todavía duele.

Ahora los rojiblancos están en una dinámica positiva para reconducir una contienda gris hasta hace poco. Serán finalista de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en abril, tras eliminar al Barcelona, y, precisamente, se verán las caras con los azulgrana en cuartos de la Champions League.

Ofrecen un nivel esperanzador el argentino Julián Alvarez, quien parece haber recuperado su buen tono, el veterano francés Antoine Griezmann reverdeciendo laureles, y se suman el nigeriano Ademola Lookman, el noruego Alexander Sorloth y el también rioplatense Giuliano Simeone.

Por el lado merengue, el hasta hace poco cuestionado entrenador Alvaro Arbeloa ganó enteros con las prestaciones del equipo en los últimos 15 días.

Sin el astro francés Kylian Mbappé por lesión, además de una enfermería que incluye entre otros al central brasileño Eder Militao, el volante ofensivo inglés Jude Bellingham y al cararinho Rodrygo, el técnico echó manos a los jóvenes canteranos y logró resultados alentadores.

Recupera a Mbappé para el derbi, secundado por Vinicius Junior, probablemente repita con el mediocampista de 18 años Thiago Pitarch, y el refuerzo en la medular que devolvió el papel ofensivo al uruguayo Fede Valverde, acompañado por el turco Arda Guler y el recuperador francés Aureliene Tchouameni.

Un partido de muchas alternativas en el que Arbeloa no querrá poner en peligro la distancia de cuatro puntos que lo separan del líder del certamen español, Barcelona, y en el cual, tampoco su colega Diego Simeone arriesgará demasiado.

El empate no le sirve al Real Madrid, pero sería un resultado aceptable para el Atleti que, sobre todo, no quiere romper los aires de optimismo que los rodean.

Mientras, el Barcelona recibe en su casa del Camp Nou al Rayo Vallecano, un club combativo que, sin embargo, llega agotado.

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